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Sacred Heart High School

The graduating Class of 2021

by Palo Alto Weekly staff / Palo Alto Weekly

Uploaded: Wed, Jun 2, 2021, 11:34 pm 0
Time to read: about 3 minutes

Elizabeth Marie Aboytes

Sheyla Aguilar

Sofia Emilia Akhtar

Rosemary Elaine Alfonsi

Beck Gonzalez Anderson

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Riley Elizabeth Avina

Isabella Grace Bachler

Caroline Elizabeth Barclay

William Edward Barnds

Juliette Sofia Barragan

William Carl Barry

Taylor Jessica Bartels

Paul Connor Barton

Aidan Michael Bell

Peter William Bell JR

Nikash Bhardwaj

Brendan Sahai Bhatnagar

Ciya Kumar Bohacek

Ava Elizabeth Borchers

Caroline Marie Box

Isabella Margaret Brake

Katherine Alice Brandin

William Noel Briger

Jane Lee Brockett

Ryan Thomas Brouchoud

Conor Philip Burns

Georgia Colleen Butler

Jessica Alise Calderoni

Cameron Smith Camozzi

Samantha Campos

Ian David Feerick Cardamone

Karina Anita Carlos

Patrick James Carlson

Harrison Hassan Carrington

John Wesley Carter

Annaliese Madeline Chen

Jacqueline Krista Chin

Sophia Jihae Choi

Jacqueline Claire Colby

Justin Matthew Corley

Dorreen Darya-Bari

Axel de Vernou

Gabriela Gazelle Deras Sandoval

Peter Thomas Desler

Kayla Lizeth Diaz

Chase Addison Dolinko

Christopher James Donatelli

Eleanor Cerys Facey

Elle McCarthy Farros

Brandon Omar Felix

Taylor Michael Ferrario

Connor Thomas Fitzpatrick IV

Grace Katrina Ong Florendo

Thomas Giovanni Gambaro

Hans William Garlinghouse

Genevieve Hoxie Gibbons

Jackson Robert Girouard

Alexa Irene Gomez

Sandy Amged Grees

Joseph Richard Guardino

Travis Augustus Gurley

Lauren Jennifer Hagerty

Bradley Joseph Haire

Luke Philipsson Hammarskjold

Michael Ryan Heller

Kalista Craig Hurel

Luci Stephen Ilnicki-Lambert

Jacqueline Gabel Irvin

Austin Gabriel Jamias

Charles Lewis Kanelopoulos

Aanya Kapoor

Alekos Nalu Kapur

Ryan O'Dell Kiernan

Matthew Seung-Han Kim

Matthew Charles Baron Kirkham

Bennett Conner Kruse

Anne-Sophie Isabella Lacombe Garcia

Mele Lose Langi

Elle Kristine Boston Lessing

Madeline Claire Levey

Teddy Liang

Sarah Nicole Lin

Sean William Lis

Andrew Pierson Longaker

Lillian Catherine Lynch

Isabel Maeve MacGinley

William Russ Mackie

John Blair Magruder

Nicholas Anthony Makris

Jonathan Armando Martinez Mancia

Melina Liliana Matar

Christos Thomas Mavrakakis

William Patrick Chenoweth McGaughey

Ryan John McJannet

Heather Miriam Sheila Meade

Paige Kathleen Melinauskas

Anisha Menath

Timothy Jai son Meneses

Tristan Armand Mischke-Reeds

Alexander Mark Moretti

Emily Katherine Mustarde

Conor O'Flanagan Newby

William Xavier Nicholls

Kyle Edward Nilsson

Alex Matthew Nissenberg

Megan Chandler Norris

Veer Pareek

Theodore Paul Pasquesi

Farah Rezwan Pavri

Eliot Raymond Paynter

Aidan Bradley Theodore Pereira

Fiona Burke Perkocha

Kathleen Kaiser Peterson

Elizabeth McKenna Pimentel

Andrew Joseph Plaschke

Enzo Michael Pollioni

Theodore Hugh Purcell III

Sara Emily Quinlan

Benjamin Charles Ramsey

Ava Quinn Reinstein

Finn Scott Roblin

Juliana Helen Doherty Rosen

Isaac Shon Rotenberg

John Charles Rydberg

Tiffany Berenice Sanchez Ramirez

Sofia Nicole Sanchez

Katherine Henry Sandhu

Zoe Piper Schneider

Skylar Marie Schuman

Sofia Bella Sepulveda

Keegan Mireya Shaw

Samuel Lawrence Shepard

William James Soderbery

Wyatt Frederick Stenson

Ned Justin Stone

Lizeth Suarez

Carter Chi-Shen Sun

Kathryn Winter Sweeney

Alexandra Victoria Szczerba

Brodie Alexander Taweel

Sachiko Rulifson Tazuke

Hugo Eric Thomas

Riley Noelle Thompson

Megan Jane Tinsley

Alec Chris Tonas

Julia Constance Torrey

John William Van Dyke IV

Ethan Fairbanks Veghte

Sofia Lynne Wheeler

Alexander Karl Wick

Cavanagh Hyde Williams

Ryan Matthew Yatco Wong

Kaitlyn Michele Yaffe

Conor Patrick York

Tristan Wyatt Zerber

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Sacred Heart High School

The graduating Class of 2021

by Palo Alto Weekly staff / Palo Alto Weekly

Uploaded: Wed, Jun 2, 2021, 11:34 pm

Elizabeth Marie Aboytes

Sheyla Aguilar

Sofia Emilia Akhtar

Rosemary Elaine Alfonsi

Beck Gonzalez Anderson

Riley Elizabeth Avina

Isabella Grace Bachler

Caroline Elizabeth Barclay

William Edward Barnds

Juliette Sofia Barragan

William Carl Barry

Taylor Jessica Bartels

Paul Connor Barton

Aidan Michael Bell

Peter William Bell JR

Nikash Bhardwaj

Brendan Sahai Bhatnagar

Ciya Kumar Bohacek

Ava Elizabeth Borchers

Caroline Marie Box

Isabella Margaret Brake

Katherine Alice Brandin

William Noel Briger

Jane Lee Brockett

Ryan Thomas Brouchoud

Conor Philip Burns

Georgia Colleen Butler

Jessica Alise Calderoni

Cameron Smith Camozzi

Samantha Campos

Ian David Feerick Cardamone

Karina Anita Carlos

Patrick James Carlson

Harrison Hassan Carrington

John Wesley Carter

Annaliese Madeline Chen

Jacqueline Krista Chin

Sophia Jihae Choi

Jacqueline Claire Colby

Justin Matthew Corley

Dorreen Darya-Bari

Axel de Vernou

Gabriela Gazelle Deras Sandoval

Peter Thomas Desler

Kayla Lizeth Diaz

Chase Addison Dolinko

Christopher James Donatelli

Eleanor Cerys Facey

Elle McCarthy Farros

Brandon Omar Felix

Taylor Michael Ferrario

Connor Thomas Fitzpatrick IV

Grace Katrina Ong Florendo

Thomas Giovanni Gambaro

Hans William Garlinghouse

Genevieve Hoxie Gibbons

Jackson Robert Girouard

Alexa Irene Gomez

Sandy Amged Grees

Joseph Richard Guardino

Travis Augustus Gurley

Lauren Jennifer Hagerty

Bradley Joseph Haire

Luke Philipsson Hammarskjold

Michael Ryan Heller

Kalista Craig Hurel

Luci Stephen Ilnicki-Lambert

Jacqueline Gabel Irvin

Austin Gabriel Jamias

Charles Lewis Kanelopoulos

Aanya Kapoor

Alekos Nalu Kapur

Ryan O'Dell Kiernan

Matthew Seung-Han Kim

Matthew Charles Baron Kirkham

Bennett Conner Kruse

Anne-Sophie Isabella Lacombe Garcia

Mele Lose Langi

Elle Kristine Boston Lessing

Madeline Claire Levey

Teddy Liang

Sarah Nicole Lin

Sean William Lis

Andrew Pierson Longaker

Lillian Catherine Lynch

Isabel Maeve MacGinley

William Russ Mackie

John Blair Magruder

Nicholas Anthony Makris

Jonathan Armando Martinez Mancia

Melina Liliana Matar

Christos Thomas Mavrakakis

William Patrick Chenoweth McGaughey

Ryan John McJannet

Heather Miriam Sheila Meade

Paige Kathleen Melinauskas

Anisha Menath

Timothy Jai son Meneses

Tristan Armand Mischke-Reeds

Alexander Mark Moretti

Emily Katherine Mustarde

Conor O'Flanagan Newby

William Xavier Nicholls

Kyle Edward Nilsson

Alex Matthew Nissenberg

Megan Chandler Norris

Veer Pareek

Theodore Paul Pasquesi

Farah Rezwan Pavri

Eliot Raymond Paynter

Aidan Bradley Theodore Pereira

Fiona Burke Perkocha

Kathleen Kaiser Peterson

Elizabeth McKenna Pimentel

Andrew Joseph Plaschke

Enzo Michael Pollioni

Theodore Hugh Purcell III

Sara Emily Quinlan

Benjamin Charles Ramsey

Ava Quinn Reinstein

Finn Scott Roblin

Juliana Helen Doherty Rosen

Isaac Shon Rotenberg

John Charles Rydberg

Tiffany Berenice Sanchez Ramirez

Sofia Nicole Sanchez

Katherine Henry Sandhu

Zoe Piper Schneider

Skylar Marie Schuman

Sofia Bella Sepulveda

Keegan Mireya Shaw

Samuel Lawrence Shepard

William James Soderbery

Wyatt Frederick Stenson

Ned Justin Stone

Lizeth Suarez

Carter Chi-Shen Sun

Kathryn Winter Sweeney

Alexandra Victoria Szczerba

Brodie Alexander Taweel

Sachiko Rulifson Tazuke

Hugo Eric Thomas

Riley Noelle Thompson

Megan Jane Tinsley

Alec Chris Tonas

Julia Constance Torrey

John William Van Dyke IV

Ethan Fairbanks Veghte

Sofia Lynne Wheeler

Alexander Karl Wick

Cavanagh Hyde Williams

Ryan Matthew Yatco Wong

Kaitlyn Michele Yaffe

Conor Patrick York

Tristan Wyatt Zerber

Comments

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