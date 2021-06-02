News

Henry M. Gunn High School

The graduating Class of 2021

by Palo Alto Weekly staff / Palo Alto Weekly

Uploaded: Wed, Jun 2, 2021, 11:35 pm 0
Time to read: about 7 minutes

Armin Abolhassani

Boston Abrams

Anshika Agarwal

Arunim Agarwal

Lila Agigian Sanchez

What's local journalism worth to you?

Support Palo Alto Online for as little as $5/month.

Join

Aaryan Agrawal

Hyewon Ahn

Malavika Aiyer-Ramavarjula

Charlie Alarcon Reyes

Yasmine Alonso

Sarah Alvarez

Eirene Ang

Sengal Araya

Sachait Arun

Vedant Arun

Victor Auyeung

Breanna Aydin

Zahra Azouggar

Leo Bailloeul

Margiris Balsys

Kevin Bao

Itamar Bar-Yossef

Joshua Barkin

Daniel Barszczak

Dayana Bazoco-Vazquez

Charlotte Beard

Vivian Becker

Guy Ben Zeev

Walter Bergstroem

Mark Berlaga

Rohan Bhave

Noah Biolsi

Alexandre Bishop

Genevieve Bishop

Liam Blum

Lorenzo Boccio

Sebastian Borbolla

Kira Boutilier-Young

Haviva Bradski

Alexis Bromberg

Haleigh Brosnan

Makena Browning

Mai-Tram Bui

Daria Buka

Boris Bukchin

David Burch

Gillian Burk

Chase Burns

John Burns

Calvin Cai

Cecilia Cai

Daniel Cai

David Candes

Elias Cervantes

Inglebert Cervantes

Alson Chan

Colin Chan

Winston Chan

Kenzie Chang

Piper Chang

Yejun Chang

Yeseo Chang

Alexander Chang-Davidson

Zachary Chang-Otanez

Martin Chaperot-Merino

Allison Chapovalov

Charlesy Chen

James Chen

Joshua Chen

Michael Chen

Qingyue Chen

Tiffany Chen

Grant Cheng

Jordan Cheng

Arush Chhatrapati

Aidan Chi

Tenzin Chimi

Nadia Chlala-Lubbe

Youbin Cho

Kaley Chong

Arlene Chu

Bartholomew Chu

Charlize Chu

Cornnell Chu

Brandon Chung

Joseph Cianfichi

Morgan Cianfichi

Kaitlyn Clark

Benie Cohen

Sasha Cohen

Evan Cole

Clement Colwell

Adrian Contreras

Brandon Contreras

Giselle Cornelio

Elena Creason

Haley Creason

Julien Crespo

Lindsay Cuthill

Noa Dabbagh

Luca Dal Cero

Akul Datta

Kenneth Day

Hanamae De Guzman

Alex de Lecea

Isis Decrem

Emily Deggeller

Anubhuti Deka

Lauren Delman

Harini Desikan

Zain Dhanani

Dia Dhariwal

Keshav Dhir

Ethan Dias

Marcus Diaz

Payton Dick

Alexy Downer

Mingjie Duan

Paul Duggan

Zachary Dunn

Jonah Easton

Jordan Edwards-Zinger

Lotem Efrat

Brian Eidson

Yotam Elazar

Sarah Emberling

Eskendir Erlan

Jonathan Fang

Safa Farooqui

Erik Fendorf

Nicholas Ferguson

Aubrey Fife

Dorothy Filppu

Catherine Fiorentino

Sione Fisiiahi

Luke Flees

Kiran Flemish

Tess Flinchbaugh

Lillian Fong

Felix Fonrobert

Christopher Ford

Connor Ford

Liam Ford

Phillip Forden

Eden Frias

Katherine Friedland

Charlotte Froehlich

Malik Funes

Mehrzad Gandhi

Kacy Gao

Max Gao

Richard Gao

Anna Gersh

Dawon Geum

Dev Ghai

Tomer Glazer

Ellie Gleyzer

Inga Gous

Isha Goyal

Lowther Grant-Valdez

Sydney Graves

Lauren Griffin

Anthony Gualdoni

Nalini Gunawardena

Angela Guo

Eileen Guo

Aarohi Gupta

Rishee Gupta

Jennifer Guzman

Cory Hallada

Ju Hee Han

Neil Hanson

James Hao

Bevan Harvey

Kerawin Nelle Heaney

Skyler Hedblom

Timothy Herchen

Britney Hernandez

Miroslava Hernandez

Annika Herndon

Jack Herrema

Roni Herschmann

Hazel Hilbert

Max Hilding

Shannon Holtz

Ana Hom

Aidan Houston

Christo Hristov

Wei-Lun Hsiao

Andrew Hu

Charles Huai

Ethan Huang

Eileen Hung

Banafsheh Hussain

Evan Hutt

Lydia Hwang

Richard Jackson

Maren Jacobsen

Brindha Jaeger

Malek Jaziri

Gavin Jiang

Chase Johnson

Mehma Jolly

Melanie Julia

Kevin Jump

Clarissa Kam

Katherine Kane

Christine Kang

Talya Kass

Adie Katzenelson

Sandra Keehn

Gabriel Kessler

Zafar Khan

Navid Kianpour

Juliette Kilgore

Andrew Kim

Caleb Kim

Junwoo Kim

Minoo Kim

Sean King

Gavin Kitch

Gil Klein-Cohen

Nessa Kmetec

Grigory Kochnev

Erika Kodama

Alperen Komban

Carson Kopper

Elizaveta Kozlova

Anna Kruglikov

Elizabeth Kudriavtsev

Katherine Kudriavtsev

Alexis Kwon

Alexis-Giovani Lacerna

Ying Yui Lai

Anika Lakhani

Dorathy Lam

Edmund Lam

Navya Lam

Isra Lari

Kaden Lau

Amelia Lauher

Devon Lee

Dylan Lee

Jinbi Lee

Samuel Lee

Thomas Lee

Jasmine Lesner

Declan Lewis

Belinda Li

Chloe Li

Jennifer Li

Nathaniel Li

Ronald Li

Serena Li

Thomas Li

Jiaqi Lian

Ellen Liao

Patricia Liehr

Chloe Liu

Roland Liu

Samuel Love

Michelle Low

Johnathon Lu

Emma Lucke

Andrew Lum

Matthew Lum

Daniel Luo

Jamisen Ma

Jesper Macskassy

Aoi Maeda

Vedha Mahesh

Katherine Mallery

Jeffrey Maltz

Alexis Marin

Bruno Martins Goularte

Luke McFaul

Amelia McIver

Malachi McKnight

Annalese McManigill

Aastha Mehta

Kenneth Meng

Zachary Meyers

Tong Miao

Emily Michaelian

Kai Miller

Jonathan Miradi

Yesenia Miranda Cruz

Arman Miri

Connor Missett

Christopher Mo

Miles Montegut

Gabrielle Montejo

Maria Morales Hernandez

Sergio Morejon Ramirez

Collin Morrison

Henry Moshfeghi

Nicholas Mount

Nuha Mozumder

Stephanie Muggler

Chitra Mukherjee

Abigail Mureithi

Ayush Nagrani

Lauryn Nakamitsu

Simona Nemychenkov

Binh Minh Nguyen

Madison Nguyen

Lisa Nieman

Jonathan Nio

Kaela Noik

Paul Nusser

Philip Oesterle-Pekrun

Peter Oh

Marion Okemwa

Omar Oropeza Cruz

Gavin Orr

Joshua Osofsky

Talia Ostacher

Carlos Padilla

Patrick Pak

Olivia Palmer

Deen Parak

Kai Park

Haley Parrett

Neo Patel

Ishaan Patkar

Avinash Patni

Jex Pearce

Gaoheng Pei

Valerie Peterson

Catherine Pham

Adelaide Phillips

Isabella Pistaferri

Henry Poole

Analise Pugh

Akiles Quarshie

Ayaan Rahim

Dhriti Rajan

Vasudha Ramamurthi

Tanvi Raman

Amelia Rande

Amar Ranga

Anika Rao-Mruthyunjaya

Megan Reyes

Andrew Robinson

Jack Robinson

Maxwell Robinson

James Rodwell

Nickolas Romero

Neilesh Rustagi

Joseph Safa

Cristian Salcedo

Erin Sampson

Sarah Sanders

Sam Sandigo

Andy Sandoval

Vaishnavi Sankaran

Emilia Santos

Mell Santos Botehlo

Viktoria Sarmasi

Nicholas Saunders

Elijah Schacter

Lucie Scheffold

Hannah Schendel

Catherine Schmoller

Samuel Schube

Caspar Schulte

Tomer Sedan

Julia Segal

Brooklyn Seggie

Lennon Seiders

Anand Sekar

Ashlyn Selvaraj

Suhani Sethi

Shreeya Sethuraman

Anushka Shah

Meena Shah

Nikhil Shah

Oliver Shah

Suraj Sharma

Justin Shen

Xiaolin Shen

Anthony Shi

Noa Shoval

Christina Siegel

Sarah Siemsgluess

Mikayla Silverman

Adam Simler

Noa Simon

Gurneha Singh

Paige Singh

Ranvir Singh

Vivan Sinha

Madeline Siu

Emma Sloan

Brendan Snow

Madeline Soh

Amelie Solis

Zachary Solove

Romul Stativkin

Summer Steadman

Amy Suh

Rachel Sun

Dylan Jarod Susbilla

Nikki Suzani

Quentin Swindells

Jackson Ta

Madeline Ta

Ryan Tabrizi

James Talbot

Matthew Taleghani

Iunisi Tameifuna

Shira Tamler

Morgan Tan

Josh Tanaka

Eric Tang

Kaliopeta Taufalele

Alexander Thaik

Diya Thukral

Helen Tian

Felix Toft

Esther Tok

Ryan Truher

Christopher Tseng

Charlotte Tsien

Elliott Tsui

Annah Turner

Jack Turner

Maggie Tyson

Eden Tzoore

Boudewijn Van Breemen

Camille Van Seventer

Melanie Velasquez

Annetta Venford

Javier Vizcardo

Keyon Vossough

Katie Waltuch

Caitlin Wang

Collin Wang

Isabel Wang

Kelly Wang

Philip Ward

Jamie Wei

Nicolas Wieczorek

Evan Wiederhold

Emily Wilkinson

Molly Wilkinson

Griffin Willard

Nikki Willemsen

Kate Williams

Nolan Wingard

Angela Wong

Gabriel Woodbury

Claire Wu

Zachary Wu

Lucas Wyss

Yang Xi

Mateo Xia

Leon Xu

Michael Xu

Zhiyuan Xu

William Xuan

Steven Xue

Tomohiro Yamamoto

Jeffrey Yang

Joshua Yang

Kennedy Yang

Ting Yang

Christopher Yao

Ayse Yazici

Sean Yen

Devan Yu

Eric Yu

Nathan Yu

Qingying Yu

William Yu

Aaron Zhang

Ian Zhang

Ruoran Zhang

Yijia Zhang

Emily Zhao

Julia Zhao

Meijing Zhao

Meiting Zhao

Jiahao Zheng

Zhenghui Zuo

Stay informed

Get daily headlines sent straight to your inbox.

Sign up for free

Stay informed

Get daily headlines sent straight to your inbox.

Sign up for free

Follow Palo Alto Online and the Palo Alto Weekly on Twitter @paloaltoweekly, Facebook and on Instagram @paloaltoonline for breaking news, local events, photos, videos and more.

Henry M. Gunn High School

The graduating Class of 2021

by Palo Alto Weekly staff / Palo Alto Weekly

Uploaded: Wed, Jun 2, 2021, 11:35 pm

Armin Abolhassani

Boston Abrams

Anshika Agarwal

Arunim Agarwal

Lila Agigian Sanchez

Aaryan Agrawal

Hyewon Ahn

Malavika Aiyer-Ramavarjula

Charlie Alarcon Reyes

Yasmine Alonso

Sarah Alvarez

Eirene Ang

Sengal Araya

Sachait Arun

Vedant Arun

Victor Auyeung

Breanna Aydin

Zahra Azouggar

Leo Bailloeul

Margiris Balsys

Kevin Bao

Itamar Bar-Yossef

Joshua Barkin

Daniel Barszczak

Dayana Bazoco-Vazquez

Charlotte Beard

Vivian Becker

Guy Ben Zeev

Walter Bergstroem

Mark Berlaga

Rohan Bhave

Noah Biolsi

Alexandre Bishop

Genevieve Bishop

Liam Blum

Lorenzo Boccio

Sebastian Borbolla

Kira Boutilier-Young

Haviva Bradski

Alexis Bromberg

Haleigh Brosnan

Makena Browning

Mai-Tram Bui

Daria Buka

Boris Bukchin

David Burch

Gillian Burk

Chase Burns

John Burns

Calvin Cai

Cecilia Cai

Daniel Cai

David Candes

Elias Cervantes

Inglebert Cervantes

Alson Chan

Colin Chan

Winston Chan

Kenzie Chang

Piper Chang

Yejun Chang

Yeseo Chang

Alexander Chang-Davidson

Zachary Chang-Otanez

Martin Chaperot-Merino

Allison Chapovalov

Charlesy Chen

James Chen

Joshua Chen

Michael Chen

Qingyue Chen

Tiffany Chen

Grant Cheng

Jordan Cheng

Arush Chhatrapati

Aidan Chi

Tenzin Chimi

Nadia Chlala-Lubbe

Youbin Cho

Kaley Chong

Arlene Chu

Bartholomew Chu

Charlize Chu

Cornnell Chu

Brandon Chung

Joseph Cianfichi

Morgan Cianfichi

Kaitlyn Clark

Benie Cohen

Sasha Cohen

Evan Cole

Clement Colwell

Adrian Contreras

Brandon Contreras

Giselle Cornelio

Elena Creason

Haley Creason

Julien Crespo

Lindsay Cuthill

Noa Dabbagh

Luca Dal Cero

Akul Datta

Kenneth Day

Hanamae De Guzman

Alex de Lecea

Isis Decrem

Emily Deggeller

Anubhuti Deka

Lauren Delman

Harini Desikan

Zain Dhanani

Dia Dhariwal

Keshav Dhir

Ethan Dias

Marcus Diaz

Payton Dick

Alexy Downer

Mingjie Duan

Paul Duggan

Zachary Dunn

Jonah Easton

Jordan Edwards-Zinger

Lotem Efrat

Brian Eidson

Yotam Elazar

Sarah Emberling

Eskendir Erlan

Jonathan Fang

Safa Farooqui

Erik Fendorf

Nicholas Ferguson

Aubrey Fife

Dorothy Filppu

Catherine Fiorentino

Sione Fisiiahi

Luke Flees

Kiran Flemish

Tess Flinchbaugh

Lillian Fong

Felix Fonrobert

Christopher Ford

Connor Ford

Liam Ford

Phillip Forden

Eden Frias

Katherine Friedland

Charlotte Froehlich

Malik Funes

Mehrzad Gandhi

Kacy Gao

Max Gao

Richard Gao

Anna Gersh

Dawon Geum

Dev Ghai

Tomer Glazer

Ellie Gleyzer

Inga Gous

Isha Goyal

Lowther Grant-Valdez

Sydney Graves

Lauren Griffin

Anthony Gualdoni

Nalini Gunawardena

Angela Guo

Eileen Guo

Aarohi Gupta

Rishee Gupta

Jennifer Guzman

Cory Hallada

Ju Hee Han

Neil Hanson

James Hao

Bevan Harvey

Kerawin Nelle Heaney

Skyler Hedblom

Timothy Herchen

Britney Hernandez

Miroslava Hernandez

Annika Herndon

Jack Herrema

Roni Herschmann

Hazel Hilbert

Max Hilding

Shannon Holtz

Ana Hom

Aidan Houston

Christo Hristov

Wei-Lun Hsiao

Andrew Hu

Charles Huai

Ethan Huang

Eileen Hung

Banafsheh Hussain

Evan Hutt

Lydia Hwang

Richard Jackson

Maren Jacobsen

Brindha Jaeger

Malek Jaziri

Gavin Jiang

Chase Johnson

Mehma Jolly

Melanie Julia

Kevin Jump

Clarissa Kam

Katherine Kane

Christine Kang

Talya Kass

Adie Katzenelson

Sandra Keehn

Gabriel Kessler

Zafar Khan

Navid Kianpour

Juliette Kilgore

Andrew Kim

Caleb Kim

Junwoo Kim

Minoo Kim

Sean King

Gavin Kitch

Gil Klein-Cohen

Nessa Kmetec

Grigory Kochnev

Erika Kodama

Alperen Komban

Carson Kopper

Elizaveta Kozlova

Anna Kruglikov

Elizabeth Kudriavtsev

Katherine Kudriavtsev

Alexis Kwon

Alexis-Giovani Lacerna

Ying Yui Lai

Anika Lakhani

Dorathy Lam

Edmund Lam

Navya Lam

Isra Lari

Kaden Lau

Amelia Lauher

Devon Lee

Dylan Lee

Jinbi Lee

Samuel Lee

Thomas Lee

Jasmine Lesner

Declan Lewis

Belinda Li

Chloe Li

Jennifer Li

Nathaniel Li

Ronald Li

Serena Li

Thomas Li

Jiaqi Lian

Ellen Liao

Patricia Liehr

Chloe Liu

Roland Liu

Samuel Love

Michelle Low

Johnathon Lu

Emma Lucke

Andrew Lum

Matthew Lum

Daniel Luo

Jamisen Ma

Jesper Macskassy

Aoi Maeda

Vedha Mahesh

Katherine Mallery

Jeffrey Maltz

Alexis Marin

Bruno Martins Goularte

Luke McFaul

Amelia McIver

Malachi McKnight

Annalese McManigill

Aastha Mehta

Kenneth Meng

Zachary Meyers

Tong Miao

Emily Michaelian

Kai Miller

Jonathan Miradi

Yesenia Miranda Cruz

Arman Miri

Connor Missett

Christopher Mo

Miles Montegut

Gabrielle Montejo

Maria Morales Hernandez

Sergio Morejon Ramirez

Collin Morrison

Henry Moshfeghi

Nicholas Mount

Nuha Mozumder

Stephanie Muggler

Chitra Mukherjee

Abigail Mureithi

Ayush Nagrani

Lauryn Nakamitsu

Simona Nemychenkov

Binh Minh Nguyen

Madison Nguyen

Lisa Nieman

Jonathan Nio

Kaela Noik

Paul Nusser

Philip Oesterle-Pekrun

Peter Oh

Marion Okemwa

Omar Oropeza Cruz

Gavin Orr

Joshua Osofsky

Talia Ostacher

Carlos Padilla

Patrick Pak

Olivia Palmer

Deen Parak

Kai Park

Haley Parrett

Neo Patel

Ishaan Patkar

Avinash Patni

Jex Pearce

Gaoheng Pei

Valerie Peterson

Catherine Pham

Adelaide Phillips

Isabella Pistaferri

Henry Poole

Analise Pugh

Akiles Quarshie

Ayaan Rahim

Dhriti Rajan

Vasudha Ramamurthi

Tanvi Raman

Amelia Rande

Amar Ranga

Anika Rao-Mruthyunjaya

Megan Reyes

Andrew Robinson

Jack Robinson

Maxwell Robinson

James Rodwell

Nickolas Romero

Neilesh Rustagi

Joseph Safa

Cristian Salcedo

Erin Sampson

Sarah Sanders

Sam Sandigo

Andy Sandoval

Vaishnavi Sankaran

Emilia Santos

Mell Santos Botehlo

Viktoria Sarmasi

Nicholas Saunders

Elijah Schacter

Lucie Scheffold

Hannah Schendel

Catherine Schmoller

Samuel Schube

Caspar Schulte

Tomer Sedan

Julia Segal

Brooklyn Seggie

Lennon Seiders

Anand Sekar

Ashlyn Selvaraj

Suhani Sethi

Shreeya Sethuraman

Anushka Shah

Meena Shah

Nikhil Shah

Oliver Shah

Suraj Sharma

Justin Shen

Xiaolin Shen

Anthony Shi

Noa Shoval

Christina Siegel

Sarah Siemsgluess

Mikayla Silverman

Adam Simler

Noa Simon

Gurneha Singh

Paige Singh

Ranvir Singh

Vivan Sinha

Madeline Siu

Emma Sloan

Brendan Snow

Madeline Soh

Amelie Solis

Zachary Solove

Romul Stativkin

Summer Steadman

Amy Suh

Rachel Sun

Dylan Jarod Susbilla

Nikki Suzani

Quentin Swindells

Jackson Ta

Madeline Ta

Ryan Tabrizi

James Talbot

Matthew Taleghani

Iunisi Tameifuna

Shira Tamler

Morgan Tan

Josh Tanaka

Eric Tang

Kaliopeta Taufalele

Alexander Thaik

Diya Thukral

Helen Tian

Felix Toft

Esther Tok

Ryan Truher

Christopher Tseng

Charlotte Tsien

Elliott Tsui

Annah Turner

Jack Turner

Maggie Tyson

Eden Tzoore

Boudewijn Van Breemen

Camille Van Seventer

Melanie Velasquez

Annetta Venford

Javier Vizcardo

Keyon Vossough

Katie Waltuch

Caitlin Wang

Collin Wang

Isabel Wang

Kelly Wang

Philip Ward

Jamie Wei

Nicolas Wieczorek

Evan Wiederhold

Emily Wilkinson

Molly Wilkinson

Griffin Willard

Nikki Willemsen

Kate Williams

Nolan Wingard

Angela Wong

Gabriel Woodbury

Claire Wu

Zachary Wu

Lucas Wyss

Yang Xi

Mateo Xia

Leon Xu

Michael Xu

Zhiyuan Xu

William Xuan

Steven Xue

Tomohiro Yamamoto

Jeffrey Yang

Joshua Yang

Kennedy Yang

Ting Yang

Christopher Yao

Ayse Yazici

Sean Yen

Devan Yu

Eric Yu

Nathan Yu

Qingying Yu

William Yu

Aaron Zhang

Ian Zhang

Ruoran Zhang

Yijia Zhang

Emily Zhao

Julia Zhao

Meijing Zhao

Meiting Zhao

Jiahao Zheng

Zhenghui Zuo

Comments

There are no comments yet. Please share yours below.

Post a comment

In order to encourage respectful and thoughtful discussion, commenting on stories is available to those who are registered users. If you are already a registered user and the commenting form is not below, you need to log in. If you are not registered, you can do so here.

Please make sure your comments are truthful, on-topic and do not disrespect another poster. Don't be snarky or belittling. All postings are subject to our TERMS OF USE, and may be deleted if deemed inappropriate by our staff.

See our announcement about requiring registration for commenting.