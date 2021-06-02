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Castilleja School

The graduating Class of 2021

by Palo Alto Weekly staff / Palo Alto Weekly

Uploaded: Wed, Jun 2, 2021, 11:36 pm 0
Time to read: about 1 minutes

Stacy Abonce

Ciara Bean

Lila Bock

Saayili Budhiraja

Pip Carlson

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Lishan Carroll

Niki Chen

Catherine Debenham

Alexandra Dimitreli

Sela Dingpontsawa

Lindsay Ehrenpreis

Megan Foreman

Mac Friedman

Divya Ganesan

Elle Giannandrea

Mukki Gill

Violet Glickman

Annie Goldman

Eliza Goler

Rachel Green

Mariel Gunadi

Mea Heron

Helen Horangic

Anjali Kambham

Samina Kaushek

Ari Kertsman

Amanda Khu

Grace Kim

Supriya Lall

Linnea Leaver

Raveena Lele

Sophie Lenz

Dani Levy

Ella Lewis

Alexa Libbey

Lauren Lin

Imanay Lotia

Elsa McElhinney

Olivia McGeever

Aramis Mendoza

Hannah Middler

Vanessa Munguia

Liah Nudell

Skylar O'Brien

Madeleine Parker

Dayssi Phills

Kaavya Pichai

Honor Pimentel

Allison Rabbani

Sawyer Gouw Ranzetta

Jenna Razzak

Izzy Rivera

Carson Schultz

Alia Singh

Emilia Smith

Tobey Solomon

Sierra Stark

Alana Stull

Lexi Triantis

Cia Varelas

Diana Viveros

Georgia Wluka

Michelle Xu

Kelly Yu

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Castilleja School

The graduating Class of 2021

by Palo Alto Weekly staff / Palo Alto Weekly

Uploaded: Wed, Jun 2, 2021, 11:36 pm

Stacy Abonce

Ciara Bean

Lila Bock

Saayili Budhiraja

Pip Carlson

Lishan Carroll

Niki Chen

Catherine Debenham

Alexandra Dimitreli

Sela Dingpontsawa

Lindsay Ehrenpreis

Megan Foreman

Mac Friedman

Divya Ganesan

Elle Giannandrea

Mukki Gill

Violet Glickman

Annie Goldman

Eliza Goler

Rachel Green

Mariel Gunadi

Mea Heron

Helen Horangic

Anjali Kambham

Samina Kaushek

Ari Kertsman

Amanda Khu

Grace Kim

Supriya Lall

Linnea Leaver

Raveena Lele

Sophie Lenz

Dani Levy

Ella Lewis

Alexa Libbey

Lauren Lin

Imanay Lotia

Elsa McElhinney

Olivia McGeever

Aramis Mendoza

Hannah Middler

Vanessa Munguia

Liah Nudell

Skylar O'Brien

Madeleine Parker

Dayssi Phills

Kaavya Pichai

Honor Pimentel

Allison Rabbani

Sawyer Gouw Ranzetta

Jenna Razzak

Izzy Rivera

Carson Schultz

Alia Singh

Emilia Smith

Tobey Solomon

Sierra Stark

Alana Stull

Lexi Triantis

Cia Varelas

Diana Viveros

Georgia Wluka

Michelle Xu

Kelly Yu

Comments

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